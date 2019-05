Zorgen om Salah: ’Hij heeft stevige tik gekregen’

De Egyptische topscorer verliet halverwege de tweede helft zwaar aangeslagen per brancard de wedstrijd. De club moet hem nog uitgebreid onderzoeken.

Liverpool won op de valreep met 3-2 en is nog volop in de race is voor de titel in de Premier League.

„Wat ik heb begrepen, is dat hij de heup van doelman Martin Dubravka van Newcastle tegen zijn hoofd kreeg bij een botsing. De arts nam het besluit hem van het veld te dragen en dat hebben we natuurlijk aanvaard”, zei trainer Jürgen Klopp na afloop.

„In de kleedkamer heeft hij overigens de wedstrijd uitgekeken en leek hij wel in orde, maar Mohamed moet wel nader onderzocht worden. Hij heeft een stevige tik gekregen.”

Salah is de topschutter van Liverpool met 22 doelpunten en een belangrijke speler. The Reds spelen dinsdag de return in de halve finales van de Champions League tegen FC Barcelona.

