Aftellen richting bekerfinale tussen Willem II en Ajax

De aanvoerders en trainers van Willem II en Ajax met de ’dennenappel’. Van links naar rechts: Jordens Peters, Adrie Koster, Erik ten Hag en Matthijs de Ligt. Ⓒ ANP

Willem II en Ajax strijden zondag in een uitverkochte Kuip om de KNVB-beker. Telesport telt af richtig de finale en zet in dit artikel al het nieuws in aanloop naar de eindstrijd op een rij.