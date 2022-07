Direct prijs voor Van Nistelrooy bij officieel debuut als PSV-coach

Voetbal

Bergwijn ziet Ajax Johan Cruijff Schaal ’ongelukkig’ verliezen

Steven Bergwijn baalde van de nederlaag van Ajax tegen PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (3-5). De van Tottenham Hotspur overgekomen aanvaller opende nog wel de score in Amsterdam. „Maar ik had liever niet gescoord en met die schaal in mijn handen gestaan”, zei Bergwijn.