’Finale’ voor Liverpool na ’sprookje’

„Het was een prachtige vrije trap van Xherdan Shaqiri en een sensationele kopbal van Divock”, aldus een uitzinnige Jürgen Klopp, die Virgil van Dijk de eerste goal voor zijn rekening zag nemen. „Door hen hebben we ons geplaatst voor de ’finale’ van de competitie. Het is een sprookje.”

Liverpool heeft nu een voorsprong van twee punten op Manchester City. Echter: de ploeg van Pep Guardiola speelt maandag nog (thuis) tegen Leicester City.

Volgende week zondag is de laatst speelronde. Liverpool ontvangt op Anfield Road de sterk presterende promovendus Wolverhampton Wanderers, de nummer zeven in de rangschikking. City moet op bezoek bij Brighton & Hove Albion, dat zeventiende staat.

Virgil van Dijk kopt de 0-1 binnen. Ⓒ BSR Agency

„We zijn niet het beste team van de wereld”, ging een trotse Klopp verder in gesprek met Sky Sports. „We moeten er altijd hard voor werken. In de laatste dagen van het seizoen speelden we bovendien drie wedstrijden”, aldus de Duitser, doelend op het Champions League-tweeluik met FC Barcelona. Woensdag werd in Camp Nou nog met 3-0 verloren, dinsdag wacht op Anfield alweer de return.

„Dat is echt, wow, heel zwaar. Maar de jongens deden vandaag wat ze moesten doen. Het draaide vandaag om scherp zijn en geen domme fouten maken. Dat was belangrijk. Na afloop zouden we kijken wat we goed en wat we fout hadden gedaan. Het heeft gelukkig gewerkt. Dit was ook een belangrijke les. We weten nu dat we ook op deze manier kunnen winnen. Ja, en dan in de slotfase die kopbal van Origi. F*cking ongelooflijk. O, sorry, Dat zullen jullie moeten wegbliepen”, besloot Klopp het interview met een verontschuldiging voor zijn taalgebruik.

