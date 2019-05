Frenkie de Jong: ’Ik ga Ajax heel erg missen’

„Ik ga Ajax sowieso heel erg missen”, aldus de Jong bij Inside Ajax. „Ik heb een fantastische tijd gehad, nog steeds. Ik ga elke dag nog met heel veel plezier naar de club. Ik ben ook nooit de club gereden met het gevoel: nou, daar gaan we weer. Dat zegt denk ik genoeg. Ik ben heel blij dat ik onderdeel mag zijn van de club en hopelijk kunnen we mijn periode hier mooi afsluiten.”

Zondag hoopt De Jong zijn eerste prijs als Ajacied te pakken: de KNVB-beker. De Oranje-international moet met zijn teamgenoten dan wel zien af te rekenen met zijn oude club Willem II.

„Het is hartstikke leuk dat Willem II de finale heeft gehaald. Dat maakt het voor mij extra speciaal. Ik gun het Willem II, maar dit kan de eerste prijs in mijn loopbaan worden, dus ik wil heel graag winnen.”

Woensdag volgt voor de ploeg van Erik ten Hag de return met Tottenham Hotspur, waarvan vorige week in Londen met 0-1 werd gewonnen. „De finale is haalbaar”, aldus De Jong, die zich stoorde aan de kritieken na afloop.

„Er werd best wel makkelijk over gedaan, alsof het heel normaal was. Maar Tottenham heeft City uitgeschakeld en weinig ploegen winnen daar. En het is wel gewoon de halve finale van de Champions League, hè. Als je uit met 0-1 wint, is dat top.”

Toch was De Jong het ermee eens dat Ajax zichzelf een nog betere uitgangspositie had kunnen en misschien wel moeten verschaffen. „Ja, ik ben het er wel mee eens dat we het in de tweede helft beter hadden kunnen doen, maar zij deden het ook goed.”

Mocht Ajax de Engelsen definitief opzij zetten, dan wacht in de finale hoogstwaarschijnlijk een clash met de nieuwe club van De Jong: FC Barcelona. De Catalanen zijn nog ongeslagen in de Champions League en wonnen de heenwedstrijd met Liverpool met maar liefst 3-0.

„Geen team is onverslaanbaar”, aldus De Jong. „Al is Barcelona wel lastig te verslaan. Voor velen zijn zij de grote favoriet, maar hopelijk halen wij de finale en zijn wij het eerste team dat ze de dit seizoen verslaat.”

