Video: Meest spectaculaire knock-out ooit?

De 39-jarige Amerikaan Raymond Daniels, die vanwege zijn spectaculaire kickbokskwaliteiten The Human Highlight Reel wordt genoemd, voerde in het slot van de eerste ronde van zijn partij met de Brit Wilker Barros een waar huzarenstukje op.

Daniels, sprong in de lucht, draaide om zijn as, deed alsof hij een trap wilde uitdelen, maar sloeg bij zijn landing toe met een verwoestende rechterstoot. Barros had de klap nooit zien aankomen en werd vol geraakt. De Black Panther ging direct neer en de Amerikaan kon juichen.

De partij met Barros was voor Daniels pas zijn tweede MMA-gevecht. Zijn eerste, in juni 2008, verloor hij door een nekklem. Daniels verdiende zijn sporen het afgelopen decenium voornamelijk als kickbokser. Zo vocht hij jarenlang voor Glory en stond hij twee keer tegenover de Nederlander Nieky Holzken in een titelgevecht om de weltergewichtgordel. Beide keren verloor hij. Binnen de kickboks-tak van Bellator is Daniels de regerend kampioen in de weltergewicht-divisie.

Bekijk hieronder de volledige eerste ronde van de partij tussen Daniels en Barros: