De Jong geraakt door mooie boodschap vriendin

„Hé Frenk, ik ben mijn Spaanse les uitgelopen om even wat in te spreken. Als je het niet erg vindt, doe ik het in het Nederlands, want het Spaans wil bij mij nog niet echt lukken”, aldus Mikky, terwijl Frenkie zichtbaar wordt geraakt door de onverwachte woorden.

„Een jaar geleden lag je met een heel dikke enkel (De Jong moest lange tijd toekijken vanwege een enkelblessure, red.) en lag ik met een heel chagrijnige vriend. Als je kijkt waar we nu staan, mag je alleen maar supertrots zijn op jezelf.”

De Jong vertrekt komende zomer na een ijzersterk seizoen in het wit-rood-wit voor maar liefst 86 miljoen euro naar FC Barcelona. „Je hebt hier super hard voor gewerkt en je hebt iedereen laten zien hoe leuk je bent, maar vooral wat voor geweldige voetballer je bent.”

Bekijk ook: Aftellen richting bekerfinale tussen Willem II en Ajax

Mikky Kiemeney had prachtige woorden voor haar vriend Frenkie de Jong. Ⓒ Inside Ajax

De 21-jarige middenvelder kan met Ajax nog drie prijzen pakken: de beker, de landstitel en de Champions League. „Geniet er nog van om in het mooie Ajax-shirt te spelen en met je vrienden op het veld te staan. Weet hoe graag je kampioen wil winnen, de beker wil winnen en in de finale wil staan. Daarom zeg ik: maak van je laatste weken, je mooiste weken. Ik ben supertrots op je en hou van je. Dikke kus, Mick.”

De Jong keek in de studio met een big smile toe en het leek er zelfs een beetje op dat hij enigszins vochtige ogen kreeg. „Ja, heel mooi”, reageerde hij. „Heel leuk ingesproken. Ik heb dit soort verrassingen nooit door. Mikky heeft een keer een verrassingsdiner voor mijn verjaardag geregeld. Dat had ik ook niet door. Heel leuk om te horen.”

Klik op de link in onderstaand Twitter-bericht om Inside Ajax te kijken: