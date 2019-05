Sport Kort: Zure nederlaag Haase

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

20.41 uur : Robin Haase heeft zich niet geplaatst voor het hoofdtoernooi van het graveltoernooi in Madrid, een van de toonaangevende masters. De Haagse tennisprof verloor in de tweede kwalificatieronde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert in drie sets: 7-5 3-6 6-7 (5).

16.32 uur: De strijd om de landstitel in het mannenvolleybal is nog altijd niet beslist. Titelverdediger Lycurgus dwong een beslissend vijfde duel af door in Doetinchem de vierde wedstrijd van Orion te winnen met 3-2 en de stand in de finale van de play-offs op 2-2 te brengen.

Therese Klompenhouwer Ⓒ ANP

14.15 uur: Therese Klompenhouwer heeft in Brandenburg haar zevende Europese titel driebanden bij de vrouwen gewonnen. In de finale versloeg de 36-jarige Nijkerkse de Turkse Guzin Mujde Karakaski met 30-16. Het is de vijfde gouden medaille op dit Europese biljartkampioenschap in alle disciplines. Om het biljarten te promoten, heeft de Europese bond besloten om vanaf volgend jaar weer om het jaar afzonderlijke kampioenschappen te organiseren en in de oneven jaren weer één gezamenlijk kampioenschap in Brandenburg te houden.

12.15 uur: Fabio Jakobsen gaat debuteren in de Ronde van Californië, de etappekoers uit de WorldTour. De Nederlandse sprinter wordt door Deceuninck - Quick-Step uitgespeeld als de kopman die voor ritzeges moet zorgen. „Fabio is onze man voor de massasprints”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. De Belgische wielerploeg heeft de Deen Michael Mørkøv en de Argentijn Maximiliano Richeze aangewezen als de helpers van Jacobsen in de sprint. De 22-jarige Nederlander won dit seizoen de Scheldeprijs en een etappe in zowel de Ronde van de Algarve als in Turkije. De Ronde van Californië begint volgende week zondag in Sacramento.

12.06 uur: Zenit Sint-Petersburg heeft zich na vier jaar weer gekroond tot kampioen van Rusland. Zenit speelde gelijk bij Achmat Grozny (1-1) maar omdat Lokomotiv Moskou verloor van Arsenal Toela (0-2) was de club uit Sint-Petersburg niet meer te achterhalen door de kampioen van vorig seizoen. Zenit heeft een voorsprong van 9 punten op Lokomotiv met nog drie wedstrijden te spelen. In Rusland telt het onderlinge resultaat bij een gelijke stand. Zenit veroverde voor de vijfde maal de Russische landstitel. De vorige was in 2015. In 2012, 2010 en 2007 (onder leiding van trainer Dick Advocaat) werd de club uit Sint-Petersburg eveneens kampioen.

10.29 uur: Anne van Dam is in het LPGA Mediheal Championship verder gedaald in de stand. De Arnhemse deed het in het Amerikaanse Daly City in de derde ronde met 76 slagen iets beter dan op de tweede dag (77), maar zakte wel van de 31e naar de gedeelde 57e plek. Op de eerste dag leidde Van Dam nog in het toernooi op de Amerikaanse LPGA Tour, het hoogste golfniveau. Dat was een primeur voor de 23-jarige. Van Dam met nog een ronde te gaan op +4. De Zuid-Koreaanse Kim Young-sei staat bovenaan met 10 slagen onder par.

09.50 uur: Saul ’Canelo’ Alvarez is de nieuwe middengewicht-kampioen van boksbond IBF. De 28-jarige Mexicaan versloeg in Las Vegas de Amerikaan Daniel Jacobs op punten. Alvarez was al titelhouder binnen de WBC en WBA. Hij won in totaal 54 partijen. Alleen van Floyd Mayweather verloor hij.

Saul ’Canelo’ Alvarez viert zijn zege. Ⓒ AFP

08.17 uur: Houston Rockets heeft ternauwernood gewonnen in de kwartfinale van de play-offs in de NBA tegen Golden State Warriors. De regerend kampioen van de Amerikaanse basketbalcompetitie had vlak voor het einde van de reguliere speeltijd een voorsprong, maar de basketbalclub uit Houston wist voor eigen publiek nog naast de Warriors te komen. In overtime liepen de Rockets uit naar de eindstand van 126-121.. Met een 2-1-voorsprong voor de Warriors beginnen de twee basketbalclubs uit de Western Conference maandag in Houston aan hun vierde wedstrijd.