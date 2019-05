Van Gerwen: ’Meer schade aanrichten’

Mighty Mike gunde de Ier slechts een pijl op een dubbel en noteerde een gemiddelde van 106. „Het was verre van perfect, maar voor een eerste partij was het niet slecht”, was de Brabantse wereldkampioen bescheiden.

„Ik houd van de European Tour. Ik ga me focussen op mijn volgende wedstrijd met Stephen Bunting. Hopelijk kan ik dan nog meer schade aanrichten.”

De European Tour is een toernooi over in totaal dertien evenementen, die plaatsvinden in Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Gibraltar, Denemarken en Praag. Van Gerwen won de laatste twee evenementen in München en Saarbrücken en zegevierde in maart ook al in Leverkusen. Tussendoor pakte Daryl Gurney in Hildesheim de hoofdprijs.

Het volgende toernooi vindt van 10 tot 12 mei plaats in het Duitse Sindelfingen. Van 24 tot 26 mei vindt in Zwolle de Dutch Darts Masters, dat deel uitmaakt van de European Tour, plaats.

Uitslagen tweede ronde:

Darius Labanauskas - Ricky Evans 6-3

Mark Webster - Joe Cullen 6-5

Steve Beaton - Michael Smith 6-4

Daryl Gurney - Boris Koltsov 6-2

Nathan Aspinall - Dave Chisnall 6-4

Tytus Kanik - Jonny Clayton 6-2

Adrian Lewis - Ryan Searle 6-5

Stephen Bunting - Darren Webster 6-0

Gerwyn Price - John Henderson 6-3

Rob Cross - Jeffrey de Zwaan 6-5

Peter Wright - Chris Dobey 6-5

Michael van Gerwen - Steve Lennon 6-0

Michael van Gerwen - Steve Lennon 6-0

James Wade - Mervyn King 6-2

Mensur Suljovic - Raymond Van Barneveld 6-4

Ian White - Jamie Hughes 6-5

Keegan Brown - Max Hopp 6-4

Programma derde ronde:

Michael van Gerwen - Stephen Bunting

Peter Wright - Tytus Kanik

Adrian Lewis - Nathan Aspinall

Daryl Gurney - Mark Webster

Gerwyn Price - Darius Labanauskas

Mensur Suljovic - James Wade

Rob Cross - Steve Beaton

Ian White - Keegan Brown