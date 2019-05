Aké waant zich in Game of Thrones na winnende treffer

De Nederlander vierde zijn treffer op bijzondere en imiteerde een personage uit de zeer populaire televisieserie Game of Thrones. Aké deed na hoe (let op: spoiler alert!) Arya Stark de Night King vermoordde.

De Spurs, woensdag tegenstander van Ajax in de halve finales van de Champions League, hadden het puntenverlies geheel aan zichzelf te wijten. Vanaf de 48e minuut speelde het team van coach Mauricio Pochettino met negen man nadat Juan Foyth met rood naar de kant was gestuurd. Kort voor de pauze was Son Heung-min al hetzelfde overkomen.

De Zuid-Koreaan misdroeg zich ten opzichte van Jefferson Lerma. De Argentijn Foyth gleed, net ingebracht voor Eric Dier die voor rust ontsnapte aan zijn tweede gele kaart, onbeheerst in op Jack Simpson. Met elf tegen negen waren de beste kansen voor Bournemouth. Aké kopte uiteindelijk raak uit een corner van Ryan Fraser.

Tottenham staat nog derde met 70 punten, maar Chelsea (68), Arsenal (66) en Manchester United (65) kunnen passeren dan wel dichterbij komen. De eerste vier teams in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League.

Bekijk hieronder hoe Nathan Aké zijn feestje viert: