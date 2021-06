Blijdschap bij Robbert Kemperman. Ⓒ ANP/HH

AMSTELVEEN - Hij bracht het Nederlands elftal in de finale terug in de wedstrijd en was één van de Oranje-spelers die de Duitse doelman Alex Stadler in de shoot-outs in de luren legde. Robbert Kemperman, kersvers Europees kampioen: ,,Dít is heel erg goed voor ons.”