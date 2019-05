Lof voor Van Dijk na ’bazenactie’

De aanvoerder van Oranje maakte in de slotfase van het duel op niet mis te verstane wijze duidelijk dat niet rechtspoot Trent Alexander-Arnold, maar linkspoot Xherdan Shaqiri de vrije trap vanaf de rechterkant van het veld moest nemen.

Beiden luisterden netjes naar de instructies van de verdediger, waarna Divock Origi de slinger van Shaqiri binnenkopte en Liverpool The Reds bezorgde.

Door de overwinning mag Liverpool blijven dromen van de eerste landstitel sinds 1990. De ploeg van Jürgen Klopp heeft twee punten meer dan Manchester City, maar heeft in tegenstelling tot The Citizens slechts één wedstrijd in plaats van twee te spelen.

Van Dijk, die zelf de 1-0 voor zijn rekening nam, kreeg na afloop lof voor zijn actie. „Het lijkt erop dat Virgil verantwoordelijk is voor die goal”, aldus voormalig Liverpools-middenvelder Graeme Souness, die als analist zelden complimenten uitdeelt. „Hij nam zijn verantwoordelijkheid en het werkte. Hij laat zich duidelijk gelden in de kleedkamer en de spelers luisteren naar hem.”

