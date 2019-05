Feyenoord viert ’geheim feestje’ na ADO

„Voor beide iconen is het na een prachtige periode de laatste thuiswedstrijd in dienst van Feyenoord, iets waar de club samen met de supporters op passende wijze bij stil wil staan”, stellen de Rotterdammers op de eigen website.

Reden genoeg voor een waardig afscheid in een volle Kuip, zo meent de club. „Wat er aanstaande zondag na afloop precies op het programma staat, blijft nog even geheim. Wel vraagt Feyenoord alle aanwezige supporters om na het laatste fluitsignaal op hun plek te blijven zitten en zo twee groot Feyenoorders het afscheid te geven dat zij verdienen.”

Van Persie won met Feyenoord in 2002 de UEFA Cup en voegde daar vorig jaar de KNVB-beker aan toe. Van Bronckhorst is de meest succesvolle trainer van de Stadionclub ooit. De 106-voudig international won in vier seizoen vijf prijzen: een landstitel en twee keer de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.