Osaka boekt voor het eerst een zege in Madrid

De 21-jarige Japanse was in de eerste ronde te sterk voor de Slowaakse Dominika Cibulkova, finaliste in de Spaanse hoofdstad in 2016. Het werd 6-2 7-6 (6) voor Osaka, die in 2016 nog strandde in de kwalificaties. Vorig jaar verloor ze in de eerste ronde van de Chinese Zhang Shuai.

Tegen Cibulkova had ze een uur en 55 minuten nodig om de onderlinge balans volledig in haar voordeel te houden. Het staat tussen Osaka en de voormalig nummer 4 van de wereld 3-0 na drie onderlinge confrontaties. De Slowaakse won zelfs nog nooit een set. Osaka liet 43 ’winners’ noteren, inclusief acht aces, maar ook dertig zogenoemde unforced errors. Cibulkova was een stuk minder slordig, maar haar matige service brak haar op.