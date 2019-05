Marquez voor tweede keer de sterkste in Jerez

De Spaanse motorracer van Honda zag zijn landgenoten Alex Rins (Suzuki) en Maverick Viñales (Yamaha) op het Circuito de Jerez-Angel Nieto voor een volledig Spaans podium zorgen. De Italiaan Andrea Dovizioso probeerde in de laatste ronden nog een Spaanse 1-2-3 te voorkomen. De coureur van Ducati verloor echter de strijd om de derde plek van Viñales.

Quartararo

Het Franse toptalent Fabio Quartararo had pech. De coureur van Yamaha startte van poleposition, nadat de net 20-jarige Quartararo zaterdag de jongste motorracer was die een kwalificatierace in de koningsklasse van de motorsport had gewonnen. Hij loste daarmee Marquez af als recordhouder. Een dag later moest hij in de dertiende ronde opgeven door een probleem met de versnellingsbak van zijn Yamaha-motor. Quartararo lag op dat moment op de tweede plaats.

Dovizioso moest zijn leidende positie in de stand om het WK afstaan aan Marquez, die duidelijk de beste was in Jerez. De wereldkampioen heeft 70 punten, eentje meer dan Rins. De Suzuki-rijder maakte zondag indruk door van de negende naar de tweede plaats te rijden. Dovizioso, die de seizoensopener won, staat nu derde met 67 punten.