Roglic oppermachtig in Ronde van Romandië

Roglic won drie etappes, inclusief de slotrit. In de afsluitende tijdrit over ruim 16 kilometer in en rond Genève was hij de enige die de vroeg gerealiseerde tijd van de Belg Victor Campenaerts nog verbeterde.

Derde eindzege

Voor Roglic (29) was het al zijn derde eindzege in een rittenkoers dit seizoen. Eerder was hij de beste in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en in de Tirreno-Adriatico. Vorig jaar had Roglic de Ronde van Romandië ook al gewonnen.

Roglic was na de winst in de eerste etappe zaterdag ook al de beste in de wegens het slechte weer ingekorte koninginnenrit. Bij de aankomst bergop in Torgon won hij de sprint van een selecte kopgroep voor de Portugees Rui Costa en Tourwinnaar Geraint Thomas uit Wales.

Werelduurrecord

In Genève zat Campenaerts, die onlangs in Mexico het werelduurrecord verbeterde, lang op de zogenoemde hotseat tot de als laatste gestarte Roglic dertien seconden onder zijn tijd dook. De Italiaan Filippo Ganna werd derde. In het klassement eindigde Rui Costa op 49 seconden als tweede, Thomas gaf 1.12 toe en werd derde. Steven Kruijswijk bezette de zesde plaats.

Ronde van Asturië

De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van Asturië op zijn naam geschreven. De renner van Movistar had zaterdag de tweede etappe van de driedaagse rittenkoers gewonnen en zag zijn leidende positie zondag niet meer in gevaar komen. De Portugees Edgar Pinto won de slotrit.

Carapaz had zaterdag met ploeggenoot Mikel Landa een lange ontsnapping beloond met de ritzege. Landa kwam een dag later niet meer aan het vertrek vanwege een voetblessure. Carapaz is na het wegvallen van Alejandro Valverde een van de beoogde kopmannen in de Giro bij Movistar. Vorig jaar eindigde hij in Italië als vierde in het eindklassement, op ruim vijf minuten van winnaar Chris Froome. Ook won hij er een rit.

„Dit geeft me veel vertrouwen”, vertelde de 25-jarige Zuid-Amerikaan. „Vorig jaar won ik hier mijn eerste rittenkoers, nu win ik hier opnieuw. We hebben aangetoond dat we als team een sterk blok vormen. De conditie is goed. Ik sta waar ik wil staan.”