Stevens pakt punt en is safe met Schalke

Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de ploeg, was zaterdag al zeker van nog een jaar op het hoogste Duitse niveau. De nummer 16 VfB Stuttgart verloor van Hertha BSC (3-1) en kon Augsburg niet meer achterhalen.

Stevens werd in maart de coach van Schalke na het ontslag van Domenico Tedesco. Na zeven competitiewedstrijden onder leiding van de Limburgse trainer, waarin acht punten werden gehaald, is duidelijk dat de club uit Gelsenkirchen ook volgend seizoen in de Bundesliga speelt.

Het lijfsbehoud ziet Stevens niet als een reden voor een feestje. „Ik zie daar geen aanleiding voor. Ik heb ze voor maandag wel vrijaf gegeven”, zei de interim-trainer tegen Eurosport. Wie Stevens, die lid is van de raad van toezicht van Schalke, opvolgt in Gelsenkirchen is nog niet bekend. David Wagner, die in januari bij Huddersfield Town werd ontslagen, zou de belangrijkste kandidaat zijn.

