Ajax start met Huntelaar en Kristensen

Noussair Mazraoui staat op het middenveld, Lasse Schöne, Joël Veltman en David Neres zitten op de reservebank.

Daarmee voert trainer Erik ten Hag drie wijzigingen door in vergelijking met de eerste halve finale tegen Tottenham Hotspur van afgelopen dinsdag. In dat duel startten Veltman, Schöne en Neres nog in de basiself. Huntelaar en Mazraoui vielen die wedstrijd in, Kristensen zat niet eens bij de wedstrijdselectie.