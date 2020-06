Voormalig Utrecht-spits Makienok: eerst besmet, nu de held

De Deense spits kwam in de zomer van 2017 naar FC Utrecht, maar werd in de afgelopen seizoen veelvuldig geplaagd door blessureleed en kon amper van waarde zijn voor de club uit de Domstad. In januari vertrok hij vanuit Utrecht naar Dynamo Dresden.

Hervatting uitgesteld

In de afgelopen periode werd Makienok positief getest op corona, waardoor de Tweede Bundesliga-hervatting van Dynamo Dresden moest worden uitgesteld. Nu is de Deen weer helemaal fit, gezond én dus ook scorend van waarde.

Tijdens het bezoek aan Wehen Wiesbaden tekende Makienok in de voorlaatste minuut voor de winnende treffer: 2-3. Ondanks de zege blijft Dresden nog steeds laatste, maar heeft het twee wedstrijden tegoed ten opzichte van Wehen Wiesbaden, dat één plaats hoger staat met één punt meer.