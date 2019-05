United loopt ticket voor Champions League mis

Daardoor kan de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer niet meer in de top-4 eindigen. Voor de eerste vier van de Premier League ligt een ticket klaar voor de groepsfase van het kampioenenbal.

Chelsea daarentegen heeft het felbegeerde ticket voor de Champions League vrijwel binnen. De ploeg van trainer Maurizio Sarri liet zich voor eigen publiek op Stamford Bridge niet verrassen door Watford: 3-0. Chelsea klom over Tottenham Hotspur naar de derde plaats. De tegenstander van Ajax woensdag in de Champions League verloor zaterdag met 1-0 bij Bournemouth en heeft nu als nummer 4 een punt minder dan de Londense stadgenoot.

Arsenal kan als nummer 5 de top-4 nog halen. De ploeg van coach Unai Emery speelt deze zondag nog thuis tegen Brighton & Hove Albion.

België

In België heeft Anderlecht de eerste zege in play-off 1 geboekt, de nacompetitie waarin de beste zes teams uit de hoogste klasse van het Belgisch voetbal strijden om de titel. Voor het kampioenschap komen de Brusselaars, ondanks de 2-1-zege op Standard Luik, niet in aanmerking.

Anderlecht behield zo een kleine kans op Europees voetbal, met zes punten achterstand op nummer 4 Standard Luik. Die plek geeft via een play-off nog kans op een plek in de voorronden van de Europa League. Er volgen nog drie competitieronden.

Italië

Atalanta Bergamo is in Italië hard op weg deelname aan de Champions League af te dwingen. De ploeg, met Marten de Roon en Hans Hateboer als vaste basisspelers, won uit bij concurrent Lazio met 3-1. Atalanta staat vierde in de Serie A, op een punt van Internazionale.

Lazio kwam al na drie minuten op voorsprong door een doelpunt van Marco Parolo. De Colombiaan Duvan Zapata maakte in de 22e minuut gelijk. Na rust bezorgden de Belg Timothy Castagne en de Braziliaan Wallace Atalanta drie kostbare punten. AS Roma kan, bij winst later op zondag bij Genoa, op een punt van Atalanta komen. Er volgen in Italië nog drie speeldagen.

