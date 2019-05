Barça mist Dembele in Liverpool

Dembele moest al na 6 minuten naar de kant met een hamstringblessure. Daardoor heeft trainer Ernesto Valverde hem niet opgenomen in de selectie voor de wedstrijd van dinsdag.

Barcelona verdedigt op Anfield een voorsprong van 3-0. In Camp Nou had Dembélé nog een hele grote kans om er zelfs 4-0 van te maken. Tot opluchting van Liverpool schoot hij kort voor tijd recht in de handen van doelman Alisson Becker.