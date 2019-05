Ten Hag ook al bezig met Tottenham

„We willen dynamiek op het middenveld en aan de zijkanten gaan brengen”, zei de coach bij Fox Sports. „We weten dat Mazraoui het goed kan invullen, dat deed hij tegen Tottenham goed en ook in de kwartfinale van de beker tegen SC Heerenveen hebben we ook met Kristensen, Mazraoui én Hakim Ziyech gespeeld. Dat ging ook goed.”

Ten Hag maakt zich op voor een drukke week, met na de bekerfinale de duels met Tottenham Hotspur (Champions League, woensdag) en FC Utrecht (zondag voor de competitie). „We hebben overlegd met spelers, natuurlijk. Want we hebben een druk programma. Vandaag heeft prioriteit, maar we kijken ook naar woensdag. Maar mede omdat we zo goed sturen, staat er niemand in het rood. We hebben een fit team en dat willen we woensdag ook.”

Genieten

De coach van Ajax zegt niet wakker te hebben gelegen van het affiche van de ’cupfinal’. „Nee hoor, hier moet je van genieten. Dat doen wij, en dat doen de spelers ook. Enjoy the game, zeg ik dan.”