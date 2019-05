Real stelt Zidane deze keer niet teleur

De ’Koninklijke’ heeft als nummer drie weinig meer te winnen in La Liga, maar liet zich niet verrassen door de laagvlieger, die nog niet helemaal veilig is. De Madrilenen wonnen met 3-2 dankzij treffers van Mariano Diaz (twee) en Jesús Vallejo. De tweede treffer van Villarreal viel diep in de blessuretijd, waarna snel het eindsignaal klonk.

Real herstelde zich met de zege van de afgang vorig weekeinde bij het vrijwel zeker gedegradeerde Rayo Vallecano (1-0). Coach Zinedine Zidane was na die afgang boos op zijn spelers, die hij onder meer een gebrek aan karakter verweet.

Mariano Diaz heeft gescoord. Ⓒ EPA

Real Madrid kan met nog twee speelronden te gaan niet lager meer eindigen dan de derde plek, dezelfde klassering als vorig seizoen aan het einde van de competitie. De ploeg van Zidane zou ook nog op de tweede plek kunnen belanden. Voor dat scenario dient Real twee keer te winnen en stadgenoot Atlético twee keer te verliezen. De huidige nummer twee verloor zaterdag met 3-0 van RCD Espanyol.