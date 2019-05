Ploeg van Bosz noteert al voor rust monsterscore

Dankzij treffers van Kai Havertz, Julian Brandt, Lucas Alario (twee stuks), Charles Aranguiz en Martin Hinteregger (eigen doelpunt) leidde Leverkussen na 45 minuten al met 6-1. Jonathan Tah (eigen doelpunt) scoorde tegen voor het dronken gespeelde Frankfurt.

In de 37e minuut paste Frankfurt-trainer Adi Hütter een dubbele wissel toe. Ook Jetro Willems werd naar de kant gehaald. De Nederlandse back werd geslachtofferd ten faveure van Mijat Gacinovic. Frankfurt neemt het komende donderdag in de halve finales van de Europa League opnieuw op tegen Chelsea. In Duitsland werd het 1-1.

Bayer Leverkusen heeft wéér gescoord. Ⓒ AFP

Door de (zo goed als zekere) overwinning, komt het elftal van Bosz op de ranglijst met nog twee duels te gaan naast nummer vier Frankfurt, dat nog wel een iets beter doelsaldo heeft.