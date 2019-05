Ajax superieur in bekerfinale

De Amsterdamse fans hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk kan de club weer een trofee in de prijzenkast bijzetten. Het laatste zilverwerk werd ruim vijf jaar geleden onder Frank de Boer veroverd, toen Ajax de (voorlopig laatste) landstitel binnensleepte.

Dat hoopt de club volgende week weer te doen, wanneer het zich bij twee zeges op FC Utrecht en De Graafschap normaliter (als PSV een verschil in doelsaldo van tien goals niet goed maakt) verzekert van het 34e kampioenschap. Maar de winst van de KNVB-beker (de eerste sinds 2010) heeft er in elk geval voor gezorgd dat Ajax dit goede seizoen onder trainer Erik ten Hag sowieso niet met lege handen staat.

Huntelaar in de basis

De coach van de Amsterdammers had in De Kuip basisplaatsen ingeruimd voor Rasmus Kristensen, Noussair Mazraoui en Klaas-Jan Huntelaar, wat inhield dat onder meer Joël Veltman, Lasse Schöne en David Neres op de bank moesten plaatsnemen. „Vandaag heeft prioriteit, maar we kijken natuurlijk ook verder”, gaf de trainer aan. „Er loopt niemand in het rood bij ons. Iedereen is fit, en dat willen we natuurlijk ook zo houden.”

Huntelaar bekroonde zijn basisplaats al binnen vijf minuten met de openingstreffer, maar de spits tikte een voorzet van Dusan Tadic net voorbij de verre paal. Aan de andere kant kwam het eerste gevaar via Fernando Lewis, maar de rechtsback gaf (terwijl hij vogelvrij in het penaltygebied stond) een slechte pass. Een minuut later liet Alexander Isak zich voor het eerst zien, maar de Zweedse spits zag zijn schot na een pass van Renato Tapia geblokt door Nicolas Tagliafico.

Na ruim een half uur verkwanselde Isak een nog grotere mogelijkheid voor de Tilburgers, toen hij in het Amsterdamse strafschopgebied werd aangespeeld. De spits kon de bal zowel links als rechts van hem wegleggen op een inkomende medespeler, maar de Zweed besloot zich om te draaien en probeerde te schieten. Dat liep door het blok van Matthijs de Ligt op niets uit, waarna Ajax drie minuten later de wedstrijd in twee minuten besliste.

Blind opent score

Een hoekschop van de Amsterdammers kwam uiteindelijk bij Tadic terecht, die met een prima pass Daley Blind bediende. De centrale verdediger van de Amsterdammers wist uitstekend waar hij zich bevond en kopte ’zijwaarts’ de 1-0 achter de vergeefs grabbelende Timon Wellenreuther. En de Willem II-fans waren amper van de schrik bekomen, of Ajax had de tweede treffer gemaakt.

De spelers van Ajax zijn dolblij met de 0-2 van Klaas-Jan Huntelaar (tweede van rechts) Ⓒ BSR Socrates

Een prachtige aanval van de ploeg van Ten Hag, die op eigen helft begon, eindigde uiteindelijk in de 2-0 van Huntelaar. Via Ziyech, Mazraoui, Donny van de Beek en weer Ziyech kwam de bal na een flitsende combinatie bij Huntelaar, die beheerst afrondde. Het was voor de spits de derde keer dat hij scoorde in een finale van de KNVB-beker, en daarmee werd hij na Johan Cruijff en Piet Keizer de derde speler die dat voor elkaar kreeg.

Willem II getergd uit kleedkamer

Willem II was door de achterstand gedwongen om iets te doen en kwam getergd uit de kleedkamer. Via Vangelis Pavlidis hadden de Tilburgers binnen de minuut al op 2-1 kunnen komen, maar de Griek wachtte na een pass van Diego Palacios zo lang dat De Ligt het schot kon blokken. Uit de daaropvolgende corner kwamen de Amsterdammers (en met name Blind) goed weg, want Isak liep uit de rug van de verdediger weg en schoot vervolgens net over.

Nadat het ’beginoffensief’ van Willem II aan het begin van de tweede helft niets had opgeleverd, nam Ajax de regie weer over. Ziyech leek op weg naar de 3-0, maar de Marokkaan wachtte (nadat hij de ver uitgekomen Wellenreuther was gepasseerd) zo lang met schieten of passen, dat hij zich uiteindelijk vastliep. Tadic kon daardoor wel uithalen, maar Lewis voorkwam in de doelmond de derde Amsterdamse treffer.

Hoogtepunt Kristensen

Die kwam er halverwege de tweede helft alsnog, toen een mooie aanval via Tagliafico en Van de Beek terechtkwam bij Huntelaar, die koeltjes zijn tweede en Ajax’ derde treffer binnenschoot. Ten Hag bracht Neres en Zakaria Labyad voor Ziyech en Tadic, die daarmee wat rust konden pakken met het oog op de komende, zware week. Kristensen beleefde een kwartier voor tijd zijn ’finest moment’, toen hij op aangeven van Mazraoui de 4-0 in de verre hoek schoot.

Ook Schöne mocht daarna nog meedelen in de Amsterdamse feestvreugde. Hij verving Frenkie de Jong, die nu dus sowieso met een prijs afscheid neemt als hij in de zomer naar Barcelona vertrekt. In de slotminuten kreeg Ajax nog mogelijkheden om de score een nog mooier aanzien te geven, maar een pijnlijkere uitslag werd Willem II bespaard. Niettemin zal Ten Hag uiterst tevreden zijn met het scenario van de eindstrijd, die Ajax volledig verdiend won.