De Ligt: ’Extra motivatie richting Spurs’

In de eerste 35 minuten deed Willem II goed mee, maar vervolgens was het snel gebeurd. Uiteindelijk werd het 4-0. „De 1-0 was het omslagpunt. Willem II deed het tot die goal goed. Een compliment voor hun”, vertelde De Ligt aan FOX Sports.

Daley Blind opende de score voor Ajax. „Hij doet het hartstikke goed”, zei De Ligt over zijn maatje in het centrum van de verdediging. „We vullen elkaar fantastisch aan achterin. Dit is heel fijn richting Tottenham. Deze prijs is heel fijn en geeft ons extra motivatie voor de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.”

Ajax kan komende woensdag de finale van de Champions League bereiken. Dat gebeurt als de ploeg van Erik ten Hag in de Johan Cruijff ArenA niet verliest van The Spurs.