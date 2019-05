Van Gerwen pakt revanche op Gurney

Van Gurney verloor hij de laatste drie duels op televisie. Afgelopen donderdag verloor Van Gerwen in de Premier League nog van de nummer drie van The Order of Merit, maar deze keer was de drievoudig wereldkampioen wél bij de les.

Met een gemiddelde van 102.5 won Van Gerwen met 7-3 in legs. Zeven van de tien dubbels vlogen erin bij de Brabander. Gurney bleef achter met 95 gemiddeld en slechts 17 procent geraakte dubbels. Later op de avond wordt de finale afgewerkt. Daarin treft Van Gerwen net als vorige week bij de German Darts Open Ian White. Toen won Van Gerwen, met 8-3 in legs

Van Gerwen bereikte eerder met veel moeite de halve finales. De beste darter van de wereld nam tegen Peter Wright een 3-1 en een 5-3 voorsprong in legs, maar maakte het zichzelf nog heel lastig. Uiteindelijk moest er een beslissende leg aan te pas komen. Daarin kwam Van Gerwen zoals zo vaak bovendrijven: 6-5.

Van Gerwen liet een gemiddelde noteren van nog geen 90 en miste dertien van zijn negentien kansen op een dubbel. Eerder op de dag maakte de 30-jarige Brabander nog gehakt van Stephen Bunting: 6-1.