Huntelaar: ’Een klein biertje vanavond’

„De trainer vertelde het eergisteren ofzo dat ik ging beginnen. En dat zat er misschien wel een beetje aan te komen, ik was er in elk geval wel op gefocust”, vertelde de tweevoudig doelpuntenmaker na afloop bij Fox Sports.

„Dit is een mooie eerste prijs voor ons, een mooie opwarmer”, lachte de ervaren spits. „In het begin waren we wat zoekende en wat onrustig. Maar na die eerste twee goals voor rust kwamen we er beter in en gingen we ook makkelijker voetballen”, had Huntelaar ervaren.

Toen Huntelaar werd gevraagd of hij wist wie de tweede meest trefzekere Ajacied in bekerfinales was, antwoordde hij: „Dat zal ik wel zijn zeker he? Maar wie is de nummer 1 dan?” Nadat hij hoorde dat Johan Cruijff met zes goals nog één doelpunt ’voorstaat’ op Huntelaar zei de spits: „Dan volgend jaar maar op gelijke hoogte komen. En vanavond? Een klein biertje maar he”, lachte de aanvaller.