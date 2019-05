Ten Hag: ’Dat weten de spelers zelf ook wel’

„Het gaat om titels. De eerste prijs is winnen, maar we zijn nog niet tevreden”, zei de tukker na de 4-0 overwinning van de Amsterdammers op Willem II in de eindstrijd. „Dit is ook voor de fans fantastisch. We hebben een aantal jaren drooggestaan. Dit wakkert de hongerigheid aan. De spelers zijn zo ongelooflijk gretig.”

Volgens Ten Hag had een zeperd in de finale kunnen dwarszitten in de jacht op de landstitel en de finale van de Champions League. „Dit moesten we pakken, ook voor het vervolg. Dit geeft rust. Er was veel druk, omdat de laatste prijs zo lang geleden was.”

Met vier goede wedstrijden zou Ajax zomaar eens de triple kunnen veroveren. „Het is een heel mooi seizoen, maar je hebt iets tastbaars nodig. Ik ben nog lang niet tevreden. De blik gaat nu heel snel op woensdag. De spelers mogen wat drinken, als ze het maar een beetje rustig aan doen. Dat weten ze zelf ook wel”, besloot de trainer van Ajax bij FOX Sports.