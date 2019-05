Foto: KNVB blundert bij bekerhuldiging Ajax

Bekijk ook: Ajax superieur in bekerfinale

Op het bord waarachter de Ajacieden stonden, stond de naam van het evenement in De Kuip groot genoemd. Helemaal foutloos was de spelling echter niet: in plaats van ’bekerfinale’ stond er ’bekerinale’ te lezen. Een klein missertje van de verantwoordelijken bij de KNVB...