Uitgejouwde Wit-Russin Azarenka: ’Had ik dan moeten staan wachten?’

De door Raemon Sluiter gecoachte Svitolina had haar hand altijd geweigerd vanwege de woedende oorlog, zo stelt de nummer twintig van de wereld. „Wat had ik dan moeten doen? Naar het net moeten gaan en maar blijven wachten? Ze wil geen handen schudden met Russische en Wit-Russische mensen. En ik respecteer haar besluit. Dat toonde ik juist door niet mijn hand uit te steken.”

Azarenka betreurt het verder dat de sportieve prestaties worden overschaduwd. „Ik vond het een geweldige tenniswedstrijd. Als mensen zich alleen op handdrukken gaan concentreren, is dat jammer. Ik deed gewoon wat ik dacht dat respectvol was aangaande haar beslissing.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Svitolina wil dat toernooien standpunt spelers Oekraïne uitleggen

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft de tennisorganisaties opgeroepen duidelijkheid te scheppen over de weigering handen te schudden van spelers uit Rusland en Wit-Rusland. „Ik denk dat ze met een statement moeten komen dat er geen handen geschud worden tussen spelers uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne”, zei de 28-jarige tennisster na het bereiken van de kwartfinales van Wimbledon.

Svitolina won zondagavond in drie sets van Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Laatstgenoemde liep al niet naar het net om een ongemakkelijk moment met Svitolina te voorkomen, maar werd daar later voor uitgejoeld. Spelers uit Oekraïne weigeren na een partij de handen te schudden van tegenstanders uit Rusland en Wit-Rusland vanwege de Russische inval in Oekraïne, die door het regime in Wit-Rusland wordt gesteund.

„Ik heb al vaker gezegd dat ik zolang de Russische troepen Oekraïne niet hebben verlaten en totdat wij ons land terug hebben, geen handen zal schudden”, zei Svitolina. „Dat is een duidelijk standpunt van mij. Misschien is het voor sommige mensen niet duidelijk. Sommigen lijken niet te weten wat er aan de hand is.”

Azarenka reageerde teleurgesteld op de geluiden uit het publiek, toen ze de baan verliet. „Dat was niet eerlijk. Het is zoals het is, wat kan ik eraan doen?”, zei ze. „Ik heb niets verkeerd gedaan, maar ik heb geen controle over het publiek. Ik denk dat veel mensen niet door hadden wat er gebeurde.”

Svitolina werd zelf op Roland Garros uitgejoeld toen ze na haar nederlaag tegen Aryna Sabalenka de Wit-Ruslandsische tegenstandster geen hand gaf. Volgens haar ligt de oplossing bij organisaties, die het standpunt van de Oekraïense spelers duidelijk kunnen maken. „Het was net zo voor mij in Parijs. Dat was ook niet eerlijk.”

Svitolina, die wordt gecoacht door Raemon Sluiter, neemt het in de kwartfinales van Wimbledon op tegen de als eerste geplaatste Iga Swiatek uit Polen.