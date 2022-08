LIVE Loting: Ajax in poule A met Liverpool, Napoli

PSV had ook gehoopt donderdag in de koker te zitten. De Eindhovenaren verloren woensdagavond echter van het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst en zijn veroordeeld tot deelname aan de Europa League.

Ajax won vorig jaar al zijn zes groepsduels, maar ging vervolgens in de achtste finale onderuit tegen Benfica. Na een 2-2 gelijkspel in Portugal werd thuis met 0-1 verloren. PSV nam in 2018/2019 voor het laatst deel aan de Champions League.

De groepsfase van de Champions League wordt op 6 september afgetrapt. Na de laatste speeldag op 2 november is duidelijk welke zestien ploegen overwinteren in het miljoenenbal en welke verder moeten in de Europa League. De nummers laatst kunnen zich na het winter-WK in Qatar focussen op de nationale competitie.

Groep A

AJAX

Liverpool

Napoli

Groep B

FC Porto

Atlético Madrid

Bayer Leverkusen

Groep C

Bayern München

Barcelona

Internazionale

Groep D

Eintracht Frankfurt

Tottenham Hotspur

Sporting Portugal

Olympique de Marseille

Groep E

AC Milan

Chelsea

Red Bull Salzburg

Groep F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Groep G

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

FC Kopenhagen

Groep H

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Pot 1

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Milan

Bayern München

Paris Saint-Germain

FC Porto

Ajax

Pot 2

Liverpool

Chelsea

FC Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Pot 3

Borussia Dortmund

Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk

Internazionale

Napoli

Benfica

Sporting CP

Bayer Leverkusen

Pot 4