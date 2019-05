Blind verbaasd over doelpunt

Ajax won na vijf jaar weer eens een prijs in de bekerfinale met Willem II (4-0). „En we zijn nog niet klaar”, zei Blind. „We hopen en gaan voor meer. Maar dit gevoel mogen we koesteren en vasthouden. Op naar de Spurs. Het zal nog heel moeilijk worden maar woensdag willen we ook de finale van de Champions League halen.”

Bekijk ook: Ajax superieur in bekerfinale

Blind had met de openingstreffer een belangrijk aandeel in de gewonnen bekerfinale. „Ik dacht dat ik te zacht kopte, maar de keeper was kennelijk ook verrast”, zei hij. „We gaan nu terug naar Amsterdam en eten daar op de club geloof ik nog wat. Nee, dat wordt geen echt bier drinken. Misschien een 0.0. Wij zijn nog niet klaar. Het seizoen kan mooier en mooier worden. Alles lijkt te kloppen, hopelijk gaan we zo nog even verder.”

Bekijk ook: Ajax treft PSV om Johan Cruijff Schaal