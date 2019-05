Van Gerwen pakt weer titel in thriller

Van Gerwen won tijdens de Austrian Darts Open in de eindstrijd van Ian White. De nummer één van de wereld nam zijn opponent uit Engeland in een thriller te grazen: 8-7 in legs. Een week geleden versloeg hij White ook al in de finale van het German Darts Open, ook een toernooi van European Tour. Van dat soort toernooien heeft Mighty Mike er in 2019 al vier gewonnen.

Van Gerwen boekte zondag achtereenvolgens zeges op Stephen Bunting, Peter Wright en Daryl Gurney. Vooral de zege op de Noord-Ier zal hem goed doen. Gurney had Van Gerwen tijdens de laatste drie televisie-toernooien verslagen, en was ook afgelopen donderdag in de Premier League beter.

In de eindstrijd nam Van Gerwen een 7-5 voorsprong, maar op dat moment pakte White twee legs op een rij. In de beslissende leg mocht de Nederlander echter beginnen. Dat voordeel was wel aan Van Gerwen besteed. In beslissende legs laat de drievoudig wereldkampioen zich slechts zelden de kaas van het brood eten.

Van Gerwen verdiende met zijn zege 25.000 pond. Dat komt neer op een kleine 30.000 euro. Komende donderdag komen de topdarters wederom in actie. Dan neemt Van Gerwen het in Sheffield in het kader van de Premier League op tegen Peter Wright.