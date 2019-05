Depay met Lyon niet langs Lille

Het duel tussen de nummer twee en de nummer drie eindigde in 2-2. Met nog drie wedstrijden te gaan, is het verschil nog altijd zes punten in het voordeel van Lille. De nummer twee plaatst zich, met kampioen Paris Saint-Germain, voor de groepsfase van de Champions League. De nummer drie gaat naar de voorronde van het lucratieve toernooi.

Voor Lyon kwamen Martin Terrier (1-0) en Leo Dubois (2-2) tot scoren. Namens Lille troffen Loïc Rémy en Boubakary Soumaré doel. Bij de thuisploeg speelde Memphis Depay de hele wedstrijd. Hij verzorgde de assist bij het doelpunt van Terrier. Ploeggenoot Kenny Tete bleef op de bank.

Door het gelijkspel heeft Lyon nog maar één punt meer dan Saint-Etienne. De vierde plek is goed voor deelname aan de Europa League.