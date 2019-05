Steijn topkandidaat bij PEC Zwolle

Steijn heeft als trainer bewezen een goede inschatting te kunnen maken van de (on)mogelijkheden binnen zijn selectie en weet binnen die kaders te presteren. Het is ook waarom Feyenoord hem vorig jaar zomer aanvankelijk wilde toevoegen aan de technische staf van Giovanni van Bronckhorst, maar Steijn bleef VVV trouw.

De man die zijn contract twee keer tussentijds verlengd zag worden en nog vastligt tot de zomer van 2021, werd afgelopen jaar met nagenoeg elke vacante trainersstoel in de subtop van de Eredivisie in verband gebracht. Tot een overstap kwam het niet, maar deze kan er nu alsnog komen. Steijn lijkt van twee kandidaten de beste papieren te hebben.

Perspectief

Voor Steijn zou het betekenen dat hij na ADO Den Haag en VVV voor het eerst bij een club komt te werken waar hem sportief meer perspectief kan worden geboden. Bij PEC staan spelers als Kingsley Ehizibue en Younes Namli voortdurend in de belangstelling, maar tegenover hun vertrek moeten miljoenenbedragen staan die (deels) in de selectie kunnen worden geherinvesteerd.

Tevens geeft PEC momenteel handen en voeten aan het ambitieuze aandelenplan van de directie, die de club tot een vaste bespeler van de subtop moet maken. Met aandelenpakketten van vijf miljoen euro, waar verschillende partijen in kunnen investeren, wil men maximaal twintig miljoen euro ophalen voor de ontwikkeling van PEC.

Pikant duel

De coach is komend weekeinde hoe dan ook op bezoek in Zwolle. In de voorlaatste speelronde staat PEC-VVV op het programma, de huidige nummer twaalf tegen de nummer dertien. Gelukkig een duel waarbij geen van beide clubs meer averij kan oplopen met het oog op degradatie. Wel één waarin Steijn zijn visitekaartje nogmaals zou kunnen afgeven.