’Toekomst Robben ligt in Nederland of Canada’

„Ik wil graag verder spelen”, liet Robben weten aan Bild. Waar de toekomst van Robben ligt is nog de vraag.

Een terugkeer naar zijn jeugdliefde FC Groningen of zijn voormalig werkgever uit Eindhoven. Een avontuur in Canada bij Toronto FC, dat uitkomt in de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS). Volgens het normaal goed geïnformeerde Duitse medium hebben deze clubs interesse om de oud-international binnen te hengelen. Er zou ook interesse zijn uit Italië, van Internazionale en uit Japan. Daar zou Robben echter geen oor naar hebben.

De reden dat de 35-jarige linkspoot nog niet wil stoppen met voetballen is omdat hij nog steeds het verschil kan maken, zegt hij. „Ik wil niet arrogant overkomen als ik zoiets zeg, maar ik werk er heel hard voor”, aldus Robben, die na tien jaar afscheid neemt van der Rekordmeister. „Als ik op het veld sta geef ik ga en ga ik er vol voor. Dan kun je beter het verschil maken, met bijvoorbeeld een assist of doelpunt. Daarvoor sta ik tussen de lijnen.”