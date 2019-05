Roglic zet Dumoulin op scherp voor Giro

Tom Dumoulin Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Als er één man de boel op scherp heeft gezet in aanloop naar de Giro d’Italia is het Primoz Roglic wel. De kopman van Jumbo-Visma stak afgelopen week in de Ronde van Romandië met kop en schouders boven iedereen uit, getuige zijn drie ritzeges en de eindoverwinning. Tom Dumoulin zag weliswaar concurrent Egan Bernal wegvallen, maar weet dat het een megaklus wordt om ’Rogla’ op Italiaanse bodem van zich af te schudden.