Lakers ten koste van Warriors naar finale Western Conference

De Lakers wonnen de zesde wedstrijd met 122-101. LeBron James kwam namens de ploeg uit LA tot 30 punten, 2 minder dan Stephen Curry van de Warriors.

"Niet veel spelers van onze ploeg hebben in hun loopbaan een beslissend zevende duel gespeeld. Dus na de vijfde wedstrijd wist ik dat ik nu met veel agressie moest beginnen en erg efficiënt en strategisch moest spelen", zei de 38-jarige James. De basketbalvedette mikt op zijn vijfde NBA-titel. In 2020 was hij de beste met de Lakers, in 2012 en 2013 met Miami Heat en in 2016 met Cleveland Cavaliers.

De Warriors waren de titelhouder in de NBA. De ploeg uit San Francisco was vorig jaar in de NBA Finals met 4-2 te sterk voor Boston Celtics.

Brunson goed voor 41 punten

Heat was in het zesde duel met 96-92 te sterk voor de Knicks. Jalen Brunson was namens de tegenstander uit New York goed voor 41 punten, maar hij wist daarmee geen zevende duel af te dwingen.

Jimmy Butler was met 24 punten de topschutter aan de zijde van Heat, dat halverwege met 51-50 leidde. Het was tot het einde spannend in Miami. "Dat is wat we dit seizoen het allerbest doen: ons in dit soort wedstrijden naar een overwinning knokken", zei Butler. "Het hele jaar hebben we al dit soort duels gespeeld en we hebben ons er opnieuw op voorbereid. We zijn er tot het einde voor gegaan."

Tekst gaat verder onder de tweet.

Denver Nuggets

De Lakers nemen het in de eindstrijd van het westen op tegen Denver Nuggets, Heat ontmoet nu de winnaar van de confrontatie tussen Philadelphia 76ers en Boston Celtics. Bij de Sixers en de Celtics moet een zevende wedstrijd de beslissing brengen.

De winnaars van de de Western en Eastern Conference strijden om de titel in de NBA. De eindstrijd begint op 1 juni en duurt mogelijk tot en met 18 juni. Ook dan gaat het om best-of-seven.