Mexicaanse mispeer voor Maradona

De Argentijnse voetbaltrainer zag zijn elftal zondag in de play-offs met 1-0 verliezen bij Atletico San Luis. De eerste wedstrijd eindigde twee dagen eerder in een gelijkspel (1-1).

Of Maradona trainer blijft bij de Mexicaanse club, is onduidelijk. Vorige maand dreigde de oud-international, die in 1986 met Argentinië de wereldtitel behaalde, met opstappen. Maradona zei dat de scheidsrechters allemaal in het nadeel van zijn team fluiten.

Maradona begon in september vorig jaar bij Sinaloa Dorados. Hij had meerdere keren gezondheidsklachten. Dit jaar verbleef hij nog enkele dagen in het ziekenhuis vanwege een maagbloeding.