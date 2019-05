Van Gerwen: ’Dit maakt darts mooi’

Van Gerwen won in Oostenrijk zijn derde trofee van het vierde toernooi op de European Tour van 2019. De Nederlander begon zondag ijzersterk door Stephen Bunting met 6-1 naar huis te sturen. Die vorm zette hij door en schakelde vervolgens Peter Wright (6-5), Daryl Gurney (7-3) en White uit om zijn eerste Austrian Darts Open op zijn naam te schrijven. „Het is de eerste keer dat ik hier speel en ik wilde dit toernooi heel graag winnen. Ik ben er echt blij mee”, zegt Van Gerwen tegen PDC.tv.

Bekijk ook: Van Gerwen pakt weer titel in thriller

Mighty Mike trok pas in de vijftiende en beslissende leg aan het langste eind. „Hij was fenomenaal”, zegt Van Gerwen over White. „Het toernooi winnen na een goede wedstrijd en met een prachtig publiek achter je. Dit is wat darts mooi maakt. Wat wil je nog meer?”

White bood goed partij, maar moest de winst na een thriller toch laten aan de wereldkampioen. „Ik had kans om te winnen, maar je weet hoe Michael is. Hij pakt je als het moet”, zegt White lovend over de Brabander. „Het zou mooi zijn als wij nog een paar finales tegen elkaar kunnen spelen.”