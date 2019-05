Bosz heeft Champions League binnen handbereik

Peter Bosz heeft na de 6-1 zege op concurrent Eintracht Frankfurt een prima uitgangspositie om met Bayer Leverkusen een Champions League-ticket te pakken. Ⓒ BSR/SOCCRATES

AMSTERDAM - Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen een ticket voor de Champions League binnen handbereik en daar was een dikke maand geleden bij de slechte reeks van drie nederlagen op rij geen rekening meer mee gehouden. Bayer Leverkusen slachtte in eigen huis concurrent Eintracht Frankfurt op ontluisterende wijze af (6-1). De ploeg van bankzitter Jonathan de Guzman en Jetro Willems, die in de basis mocht beginnen maar al in de 37e minuut bij een 6-1 achterstand werd gewisseld, hield wel ternauwernood de vierde plaats vast.