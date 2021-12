Sarina Wiegman: ’De Belgen appten ons direct na 20-0’

Wiegman was trots op haar speelsters, die maar bleven doordenderen en negentig minuten lang alle afspraken bleven nakomen. „Niet normaal. Zoiets had ik nog nooit gezien.”

Toch baarde de uitslag ook zorgen. „Tot nu hebben we zes wedstrijden gespeeld, waarvan één competitief duel. En toen hadden we het tien minuten lastig en was het voor de rest eenrichtingsverkeer. Er zijn sowieso veel van dit soort grote uitslagen. Het is bij de vrouwen meer regel dan uitzondering. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van zowel de grote als de kleine landen. Dan moet je je afvragen: past deze structuur wel? Misschien moeten we gaan nadenken over een andere competitievorm. Toen ik zelf nog speelde, héél lang geleden, waren er bijvoorbeeld twee poules en kon je promoveren en degraderen.”

Engelse pers

De Engelse voetbalpers is berucht vanwege de soms keiharde aanpak. Wiegman heeft nog weinig last gehad. ,,Het valt nog mee, al is het tot dusver natuurlijk ook vrij aardig gegaan”, aldus de bondscoach met gevoel voor understatement, doelend op de honderd procent score in haar eerste zes duels en het doelsaldo van 53-0 in Engels voordeel.

Toch is het wennen. ,,Heel vaak gaat het niet over voetbal, maar over maatschappelijke onderwerpen. Eigenlijk vind ik dat niet zo leuk. Dan denk ik: vraag het aan degene over wie het gaat. Maar goed, je moet er als bondscoach wel een mening over hebben. Gelukkig is de omgang vriendelijk. Ik heb ook nog geen paparazzi voor de deur gezien. Wel word ik steeds vaker herkend in Engeland.”

Lees hieronder een uitgebreid interview met Wiegman, dat ook is gepubliceerd in de maandageditie van De Telegraaf: