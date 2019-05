Tottenham met knikkende knieën naar Amsterdam

Tottenham verloor in eigen huis de eerste wedstrijd van de halve finale van het miljardenbal met minimale cijfers van Ajax (0-1). Voor Spurs wordt het nog een hele kluif om die achterstand uit te wissen, aangezien de ploeg van trainer Mauricio Pochettino de laatste weken niet al te best voor de dag komt in uitwedstrijden.

Bij de laatste tien wedstrijden die Tottenham buiten huis aflegde, werd slechts één keer gewonnen. Dat was op bezoek bij Dortmond in de eerste knock-outronde van de Champions League. Toen won de Londense club met 0-1.

Chelsea (2x), Crystal Palace, Burnley, Southampton, Liverpool, Manchester City (2x) en Bournemouth waren in eigen huis allemaal te sterk voor Tottenham. Ajax - dat met de bekerwinst op zak extra zelfvertrouwen heeft getankt - rekent zich nog lang niet rijk, maar kan wel hoop putten uit de slechte reeks van Spurs.

