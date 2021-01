Paris Saint-Germain verrassend onderuit in Franse titelrace

Met Mitchel Bakker op de bank gaf de Franse kampioen bij degradatiekandidaat Lorient een voorsprong uit handen en ging het in de blessuretijd zelfs onderuit: 3-2.

Lorient kwam na 35 minuten op voorsprong. Neymar trok de stand vlak voor rust gelijk vanaf 11 meter en benutte in de 58e minuut ook zijn tweede strafschop. PSG gaf de wedstrijd in de slotfase echter uit handen. Invaller Yoane Wissa tekende voor de gelijkmaker en in de extra tijd besliste een andere invaller, Terem Moffi, het duel in het voordeel van Lorient. Het betekende voor de nieuwe trainer Mauricio Pochettino zijn eerste nederlaag in dienst van PSG.

Lyon, dat vrijdag al met 2-1 won van Bordeaux, heeft na 22 wedstrijden aan kop van de Ligue 1 een voorsprong van 1 punt op de titelverdediger uit Parijs.

