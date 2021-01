Wout Weghorst pikt weer goal mee bij winnend Wolfsburg

Wolfsburg heeft door de zege 35 punten. Dat zijn er tien minder dan koploper Bayern München, dat zaterdag met 4-1 won van Hoffenheim. RB Leipzig staat tweede met 38 punten door de 1-0 zege van zaterdag op Bayer Leverkusen.

John Brooks opende de score voor de thuisploeg in de 21e minuut. Weghorst maakte er nog in de eerste helft met een schot 2-0 van. Freiburg probeerde wat terug te doen in de tweede helft, maar middenvelder Yannick Gerhardt schoot vijf minuten voor de tijd de derde voor Wolfsburg binnen.

LIGUE 1

Lille OSC heeft de leiding in de Franse voetbalcompetitie weer overgenomen van Olympique Lyon. De ploeg van verdediger Sven Botman won in eigen huis met 1-0 van Dijon.

Lille heeft door de zege 48 punten, 2 meer dan Lyon. Die ploeg van aanvoerder Memphis Depay had vrijdag al met 2-1 gewonnen van Girondins de Bordeaux. Landskampioen Paris Saint-Germain had ook op 48 punten kunnen komen, maar verloor in de blessuretijd met 3-2 bij FC Lorient.

Yusuf Yazici maakte na bijna een half uur het enige doelpunt voor Lille. De Noord-Franse club is binnenkort de tegenstander van Ajax in de Europa League.

Verrassend verlies PSG

Paris Saint-Germain heeft in de titelstrijd met Olympique Lyon een onverwachte nederlaag moeten incasseren.

Met Mitchel Bakker op de bank gaf de Franse kampioen bij degradatiekandidaat Lorient een voorsprong uit handen en ging het in de blessuretijd zelfs onderuit: 3-2.

PSG-ster Kylian Mbappé baalt, Lorient viert feest Ⓒ ANP/HH

Lorient kwam na 35 minuten op voorsprong. Neymar trok de stand vlak voor rust gelijk vanaf 11 meter en benutte in de 58e minuut ook zijn tweede strafschop. PSG gaf de wedstrijd in de slotfase echter uit handen. Invaller Yoane Wissa tekende voor de gelijkmaker en in de extra tijd besliste een andere invaller, Terem Moffi, het duel in het voordeel van Lorient. Het betekende voor de nieuwe trainer Mauricio Pochettino zijn eerste nederlaag in dienst van PSG.

Lyon, dat vrijdag al met 2-1 won van Bordeaux, heeft na 22 wedstrijden aan kop van de Ligue 1 een voorsprong van 1 punt op de titelverdediger uit Parijs.

SERIE A

Lazio heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie de vijfde plaats overgenomen van Atalanta door het onderlinge duel in Bergamo met 3-1 te winnen. De Romeinse ploeg kwam op 37 punten, 1 meer dan Atalanta. De achterstand van Lazio op koploper AC Milan bedraagt 9 punten.

De ploeg van trainer Simone Inzaghi kwam al vroeg op voorsprong via een doelpunt van Adam Marusic. Joaquin Correa tekende kort na rust voor de 0-2. Mario Pasalic bracht in de slotfase de spanning nog even terug, maar invaller Vedat Muriqi zorgde er al snel weer voor dat Lazio wederom een marge van twee doelpunten had.

Wesley Hoedt bleef bij de Romeinse ploeg op de bank zitten. Marten de Roon speelde de hele wedstrijd voor Atalanta, waarbij de geblesseerde Hans Hateboer ontbrak. Sam Lammers viel halverwege de tweede helft in.

Strootman

Met Kevin Strootman in de basis won Genoa met 3-0 bij Crotone. Mattia Destro nam twee doelpunten voor zijn rekening. Strootman werd een kwartier voor tijd met geel op zak gewisseld.

