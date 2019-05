Guardiola: ’Één van de beste die ik ooit heb gezien’

Dat zegt de trainer van Manchester City, dat met The Reds strijdt om de titel in de Premier League, in een interview in The Telegraph. „Alleen het Barcelona onder Luis Enrique is met Liverpool te vergelijken.”

„Ik heb in al die jaren fantastische clubs zien voetballen”, vervolgt Guardiola. „Van twee echter zeg ik, ’wow’, wat een klasse. Liverpool is een van die twee. Barcelona van Luis Enrique, met Neymar, Lionel Messi en Luis Suárez is de andere. Het geeft mij ongelooflijk veel voldoening dat we dit Liverpool hebben kunnen bijbenen.”

Het Barcelona waar Guardiola op doelt won in het seizoen 2014-2015 de nationale titel, de beker en de Champions League. Liverpool speelt nu de halve finale van de Champions League tegen Barcelona, maar moet dinsdagavond op Anfield een achterstand van 3-0 zien weg te werken.

Volgens Guardiola heeft hij er van genoten dat zijn spelers nooit hebben opgegeven. „In januari stonden we zeveb punten achter op Liverpool. Dat kun je denken: ’het is voorbij, wat maakt het uit, vorig seizoen waren wij kampioen’. Dat hebben we niet gedaan. We hebben teruggevochten. Daarvoor verdienen onze spelers een groot compliment. Maar het heeft pas echt zin gehad als we nu de titel ook veroveren.”

Vooralsnog staat Liverpool twee punten voor op City. Als de club van Guardiola maandagavond wint van Leicester City gaat het echter met een punt voorsprong de laatste speelronde in.

