Federer: ’Dit is goed voor me’

De Zwitser zegt blij te zijn dat hij die keuze heeft gemaakt. „Ik denk dat het goed voor me is, ik heb er ook nog geen moment spijt van”, aldus Federer, die in mei 2016 in Rome zijn laatste toernooi met gravel als ondergrond speelde.

Federer koos er de voorbije jaren voor zich volledig te focussen op het grasseizoen, met Wimbledon als hoogtepunt. Nu is de aanlooproute richting dat grandslamtoernooi anders. „Het kostte wat tijd om aan gravel te wennen. Het is een heel ander spelletje. Ik ben benieuwd hoe ik het hier ga doen”, zegt Federer.

Federer hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen. Hij speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij die gaat tussen de Fransman Richard Gasquet en de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.