’Oude bekende’ fluit return in Amsterdam

De Duitse scheidsrechter is geen onbekende voor de Amsterdammers. Begin maart floot hij al de return in de achtste finales tussen Real Madrid en Ajax (1-4). Toen waren de Duitse toparbiter en zijn team Ajax goed gegund bij een omstreden moment van Noussair Mazraoui.

Na het bestuderen van de beelden werd het maar niet duidelijk of de Ajacied de bal binnen de lijnen hield. Het was een cruciaal moment voor Ajax, want vlak daarna scoorde Dusan Tadic de 3-0.

In de eigen Johan Cruijff ArenA verdedigt Ajax tegen Spurs een voorsprong van 1-0 uit het eerste duel. De andere halve finale van het miljardenbal - gespeeld op Anfield, tussen Liverpool en Barcelona - staat onder Turkse leiding: Cüneyt Cakir.

Bekijk ook: Tottenham met knikkende knieën naar Amsterdam