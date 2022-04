B-keus Oranje vergeet met zeven debutanten te stunten tegen India

Het gehavende Oranje, dat aantrad met zeven debutanten, was met een B-team naar Azië afgereisd: alle leden van de gouden Tokio-selectie ontbraken. In het Kalinga Stadium ‘stonden’ slechts 99 interlands op het veld. Desondanks was het spel van de ploeg van gelegenheidscoach Joost Bitterling vrij behoorlijk.

Oranje kreeg meer veldkansen en strafcorners, alleen de doelpuntenverhouding was in het voordeel van India. Bitterling trad zelfs aan met een speelster uit de Promotieklasse: Pam van der Laan van Huizen. De vorige speelster die bij haar Oranje-debuut niet actief was, zou het ver schoppen: Eva de Goede, drievoudig olympisch kampioen. Andere debutanten waren Isis van Loon (HGC), Isa Kroot (SCHC), Gabrielle Mosch (Kampong), Sietske Brüning (KZ) en Belèn van den Broek (HDM) en Elzemiek Zandee (SCHC)

Zware omstandigheden

Nederland schoot opvallend sterk uit de startblokken. Opvallend, omdat de veelal kersverse Oranje-internationals in deze samenstelling nog nooit met elkaar hadden gespeeld. De omstandigheden in Bhubaneswar, waar de ploeg van invalcoach Joost Bitterling pas twee dagen geleden arriveerde, waren gezien de hoge temperatuur en zeer hoge luchtvochtigheid bovendien moordend te noemen.

Bekijk ook: Renée van Laarhoven fluitend met gemankeerd Oranje tegen India

Desalniettemin koos Nederland in het eerste kwart vol voor de aanval. Dat leverde in twee minuten tijd drie strafcorners op. De eerste twee sleeppushes van Yibbi Jansen werden door doelvrouwe Savita knap gepareerd, terwijl een flats van de sterk spelende gelegenheidscaptain Renée van Laarhoven via een stick van de eerste uitloper over ging.

Helpend handje

India kwam fortuinlijk en met de hulp van de Indiase (!) arbitrage op voorsprong. De eerste strafcorner werd wel heel makkelijk gegeven, nadat Stella van Gils per ongeluk een bal over de eigen achterlijn had gespeeld. Die actie werd als ‘opzettelijk’ beschouwd. Uit de rebound tikte Neha een slim balletje van Kaur in de lange hoek: 1-0.

Oranje kwam vlak voor het einde van het eerste kwart nog bijna op gelijke hoogte, maar een push van Lilli de Nooijer miste kracht. De Nooijer (20), dochter van hockey-icoon Teun de Nooijer en de Duitse international Philippa Suxdorf, was een van de zes debutanten aan de zijde van Oranje. Niet veel later moest Van Laarhoven tijdelijk naar de kant, nadat zij was gevloerd door een snoeiharde bal op haar hoofd.

Van Laarhoven

In het tweede kwart kreeg Fiona Morgenstern een dot van een kans na een knappe actie van Kyra Fortuin, maar haar gehaaste schot ging over. Aan de overzijde hielp Rawinder, vrij voor doelvrouwe Julia Remmerswaal, een enorme kans om zeep. Toch werd het 2-0 uit de derde Indiase strafcorner. Belèn van den Broek bracht in eerste instantie redding op de lijn, maar Sonika was er als de kippen bij om alsnog handig toe te slaan.

Oranje leek een dankbare prooi te worden voor India, dat 48 jaar geleden voor de laatste keer van Nederland wist te winnen. Maar niets was minder waar. De ploeg van Bitterling nam het initiatief over en zou dat nagenoeg de rest van het duel niet meer uit handen geven. Van Laarhoven, opgelapt, nam knap haar verantwoordelijkheid, terwijl Fortuin en Morgenstern een plaag bleken voor de Indiase defensie.

Bekijk ook: Xan de Waard ervaart dat goud niet altijd gelukkig maakt

Bondscoach Schopman

De Hollandse vechtlust leidde tot kansen van Morgenstern (wild over) en De Nooijer (slappe backhand), maar niet tot de aansluitingstreffer. Die werd uiteindelijk vanaf de stip gemaakt door Yibbi Jansen, die wel eens een betere strafbal in haar carrière heeft gemaakt. Maar goed, een goal is een goal, voor revelatie Jansen haar twaalfde in 24 interlands.

In het laatste kwart kwam India amper meer over de middenlijn en drong Oranje, dat op 15 februari 2020 tegen Argentinië (2-0) haar laatste nederlaag had geleden, hartstochtelijk aan. Dat resulteerde in een lage backhand (voorlangs) van Morgenstern en een bijna frommelgoal van Van den Broek. In de laatste minuten ging het kaarsje echter uit bij de moegestreden Oranje-vrouwen, die zaterdag in hetzelfde Bhubaneswar een kans krijgen om revanche te nemen op de ploeg van Janneke Schopman, de Nederlandse oud-international die zo nadrukkelijk wordt genoemd om na het WK van komende zomer Jamilon Mülders op te volgen als bondscoach.